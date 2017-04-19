ألمانيا : رفض طلب للمعارضة بسحب الجيش الألماني من تركيا

رفض وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، الاستجابة لمطلب المعارضة الألمانية بسحب قوات الجيش الألماني من تركيا.

وقال نائب المستشارة خلال زيارته الكويت الثلاثاء: “كما أني لا أعتقد بأن ذلك سيخلف أي تأثير في تركيا”.

وأضاف غابرييل رداً على المطالبين بسحب القوات الألمانية من قاعدة أنجرليك التركية: “إن سحب القوات الألمانية من هناك يتعارض مع مصالحنا مبدئياً”.

وأشار إلى أن ذلك هو السبب وراء عدم وجود نقاش بهذا الشأن داخل الحكومة الألمانية.

وقال غابرييل: “لا أعرف أيضا ما الذي سيعود به ذلك على العلاقة مع تركيا”.

ويشار إلى أن الجيش الألماني يشارك في الغارات الجوية على تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في سوريا والعراق بطائرات استطلاع “تورنادو” وطائرة تزويد بالوقود موجودة في قاعدة إنجرليك التركية.

ويتمركز نحو 260 جندياً ألمانيا في القاعدة العسكرية التركية.

وكان بعض قادة المعارضة الألمانية، وخصوصاً رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض سارة فاغنكنِشت وجيم أوزديمير، زعيم حزب الخضر، قد طالبوا بسحب قوات الجيش الألماني من القاعدة التركية، بعد التصويت بنعم على التعديلات الدستورية.

والجدير ذكره أنه كانت هناك بالفعل مطالبات بسحب القوات الألمانية من القاعدة التركية عقب رفض تركيا العام الماضي زيارة برلمانيين ألمان لجنودهم في القاعدة على مدى شهور.

وتعتزم لجنة الدفاع بالبرلمان الألماني التقدم بطلب لزيارة هؤلاء الجنود في 16 أيار/مايو المقبل. (DPA)

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