ألمانيا : مجهولون يعتدون على جمعية تركية في برلين

اعتدى مجهولون يوم الثلاثاء، على جمعية تركية في منطقة “شونبيرغ” بالعاصمة الألمانية برلين.

وقالت شرطة برلين في بيان إن مسؤولي جمعية “أوتومان صوفي سنتر” تقدموا بشكوى لدى الشرطة حول تعرض الجمعية لاعتداء مساء أمس، وإن الشرطة أكدت تعرض 3 نوافذ في الجبهة الأمامية للجمعية للكسر بأحجار أرصفة.

وأضاف البيان أن وحدة أمن الدولة في مكتب الجنايات الإقليمي، يجري بحثا فيما إن كان وراء الحادث خلفيات سياسية.

من جهته قال فورال دميرطاش، أحد موظفي الجمعية في حديث لمراسل الأناضول، إن مواطنا يسكن بالقرب من الجمعية هو الذي أخبرهم عبر اتصال هاتفي بنبأ تعرض زجاج الجمعية للكسر، ما دفع بهم للتوجه إلى الجمعية وإبلاغ الشرطة بالحادث على الفور.

وأضاف أن الشرطة انتقلت إلى مكان الحادث، متوقعا بأن يكون الحادث قد وقع عقب انتهاء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في تركيا الأحد الماضي.

وأفاد في هذا الخصوص “لأنه لا توجد لدينا برامج يومي الأحد والإثنين، ولو وقع الحادث نهار الأحد لكنا قد علمنا بذلك، لذا نتوقع بأن يكون قد وقع مساء الأحد عقب انتهاء التصويت في الاستفتاء بتركيا”. (ANADOLU)

عكس السير