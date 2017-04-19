ألونسو : كنت قريباً جداً من الانتقال إلى برشلونة بسبب غوارديولا !

كشف اللاعب الإسباني المخضرم #تشابي_ألونسو، اللاعب الحالي لنادي #بايرن_ميونيخ الألماني، والسابق لريال مدريد، أنّه كان قريباً من الانضمام لنادي #برشلونة في عهد المدرب بيب غوارديولا.

وقال ألونسو في تصريحات نشرتها صحيفة “آس” الإسبانية: “رافاييل بينيتز (مدرب ليفربول في ذلك الوقت) أراد بيعي، وكانت هناك محادثات بينه وبين غوارديولا (مدرب برشلونة وقتها)، الذي كان يرى أنني مناسب لأسلوبه، لكن كانت الشكوك تساوره بسبب وجود بوسكيتس، وفي النهاية غوارديولا اختاره وكان على حق”.

لكن غوارديولا عاد ليهتم مجدداً بألونسو فضمه لصفوف فريق بايرن ميونيخ قبل ثلاث سنوات، قادماً من نادي ريال مدريد الإسباني.

وقال ألونسو متحدثاً عن تلك الفترة:” “كنت جيداً في ريال مدريد وقد أردت الدخول في تحدٍ جديد مع نادي أوروبي كبير، وبعدها ظهر بايرن ميونيخ”.

يُشار أنّ تشابي ألونسو قرر اعتزال اللعب نهائياً، عند نهاية الموسم الجاري.

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