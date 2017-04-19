إنتر ميلان يجهز عرضاً ضخماً للتعاقد مع سيميوني

يبدو أن نادي #إنتر_ميلان الإيطالي لا يزال مصرا على التعاقد مع المدرب الأرجنتيني #دييغو_سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن إدارة نادي الإنتر تجهز عرضا بقيمة 50 مليون يورو؛ للتعاقد مع دييغو سيميوني، المدرب الحالي لأتلتيكو مدريد، لكي يخلف المدرب الحالي ستيفانو بيولي.

ووفقا للصحيفة فإن الإدارة الصينية الجديدة للنادي الإيطالي بصدد تقديم عرض مادي ضخم لسيميوني كي يتولى تدريب الفريق اعتبارا من الموسم المقبل.

وتسعى الإدارة الصينية الجديدة لتحسين وضع الفريق الذي يحتل حاليا المركز السابع بالدوري الإيطالي بـ56 نقطة، بفارق 24 نقطة، عن يوفنتوس المتصدر بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، ويسعى النادي الإيطالي لإقناع المدرب الأرجنتيني بعقد يمتد لـ 5 أعوام براتب يتراوح بين 10 ملايين، و11 مليون يورو في الموسم الواحد.

وبحسب الصحيفة فإن سيميوني وفي حال موافقته على تدريب الإنتر، سيحظى بحرية كاملة لإجراء تعاقدات جديدة للفريق، الذي سيسعى الموسم المقبل وبقوة، لعدم تفويت فرصة المشاركة في دوري الأبطال.

وبالرغم من رغبة النادي الإيطالي الجامحة في التعاقد مع سيميوني بالذات، إلا أن هناك عدة أسماء أخرى مرشحة لتدريب الفريق من بينها الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي الإنكليزي.

جدير بالذكر أن سيميوني دافع عن ألوان النيرادزوري كلاعب بين عامي 1997 و1999.

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