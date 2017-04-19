اشتباكات بين جماهير بايرن و الشرطة الإسبانية

اندلعت اشتباكات بين مشجعي بايرن ميونيخ الالماني والشرطة الاسبانية الثلاثاء بمدرجات زوار ملعب سانتياغو برنابيو عقب انتهاء الشوط الاول من مباراة ريال مدريد الاسباني وضيفه البافاري، في اياب ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بحسب ما لاحظ صحافي لوكالة فرانس برس.

وبعدما اطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الاول، اندلعت اشتباكات بين حراس امن الملعب والجماهير ما دفع رجال الشرطة الى وضع طوق امني حول الجماهير البافارية ، واستخدم بعض رجال الشرطة هراواتهم قبل تطويق المنطقة.

وأعاد هذا التدخل الذي قوبل بصافرات استهجان جماهير الزوار الذي قدر عددهم بـ4200 متفرج، الهدوء الى المدرجات. ( AFP )

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