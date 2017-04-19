السعودية : الكشف عن أسباب حادث مطار الرياض الذي تسبب بمقتل شخص ( فيديو )

أعلن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان في العاصمة #السعودية #الرياض، عن تفاصيل حادثة اصطدام مركبة بعمود خراساني أمام صالة سفر بـ#مطار_الملك_خالد_الدولي.

وأوضح بحسب ما اوردت صحيفة عين اليوم، أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة والانشغال أثناء القيادة وعدم السيطرة على المركبة بعد انحراف مفاجئ قام به السائق.

وأضاف أن السائق، وهو مصري الجنسية، كان متجهًا صوب صالة الخطوط الأجنبية، التي كانت مقفلة لأعمال الصيانة ولا توجد أمامها أي حركة مرور أو وقوف، لكن السائق لم ينتبه لمطب التهدئة الصناعي الموجود هناك، ولما تفاجأ به ضغط على مكابح السيارة، فانحرفت به واصطدمت بعمود الصالة رقم (7) بعد استدارتها واصطدامها بجهة السائق.

يذكر أن الحادث، الذي وثقه أحد المتواجدين وانتشر عبر مواقع التواصل، أسفر عن وفاة المرافق الخلفي الأيسر، وإصابة السائق بجروح بليغة أدخلته العناية المركزة، في حين تعرَّض الراكبان الآخران لإصابات طفيفة وغادرا المستشفى بعدما تلقيا العلاج اللازم.

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