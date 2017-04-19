النمسا تحث على إغلاق طرق البحر المتوسط أمام اللاجئين

حثت النمسا على فرض رقابة صارمة على طرق البحر المتوسط لمواجهة أزمة اللاجئين.

وقال وزير الداخلية النمساوي فولفجانج زوبوتكا، إنه يتعين الآن إغلاق طرق البحر المتوسط بحسم بجانب طرق البلقان المغلقة، وأضاف: “عمليات الإنقاذ في أعالي البحار لا يمكن أن تكون بمثابة تذكرة دخول إلى أوروبا، لأن هذا يعطي لعصابات تهريب البشر المنظمة كل الحجج لمواصلة إقناع الأفراد بالفرار لأسباب اقتصادية”.

وذكر زوبوتكا أنه من الصعب حاليا التنبؤ بكيفية تطور عدد اللاجئين خلال الشهور الدافئة، موضحا أن بلاده على اتصال وثيق بإيطاليا لمواجهة كافة الاحتمالات.

وعن احتمالية إغلاق معبر برينر الحدودي بين النمسا وإيطاليا، قال زوبوتكا: “في حال حدوث تدفق مفاجئ للاجئين فنحن مستعدون وقادرون على إدارة الحدود في غضون ساعات”.

وفي الوقت نفسه أكد الوزير أنه لا يوجد بوجه عام بديل عن حل أوروبي مشترك يضمن حماية فعالة للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقالت: “بهذه الطريقة فقط يمكن إنهاء الموت المأساوي والعبثي في البحر المتوسط”.

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