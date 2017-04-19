امرأة تعثر على ” أفعى ” داخل كعكة استلمتها من متجر في بريطانيا

فوجئت سيدة بريطانية بالعثور على ما يشبه #الأفعى الصغيرة ملتصقة بكعكة الشوكولاتة التي اشترتها من سلسلة متاجر أسدا الشهيرة في #بريطانيا.

وكانت كلير لويس طلبت كعكة شوكولاتة إلى منزلها في تريلاو بمدينة #ساوث_ويلز، وعندما فتحت العلبة، وجدت حيواناً زاحفاً صغيراً اعتقدت في البداية أنه أفعى، وتبين فيما بعد أنه عبارة عن عظاية عمياء أو ما يعرف باسم الدودة البطيئة، ملتصقة على الغطاء الشفاف للكعكة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكان رد المتجر في البداية تعويض كلير بمبلغ 6 جنيهات استرلينية (7.53 دولار)، وذلك مقابل الأجزاء التي رمتها في القمامة من الكعكة، لكن المتجر عاد واعتذر وأرسل لها بطاقة هدية بقيمة 30 جنيهاً استرلينياً (37.67 دولاراً) كبادرة حسن نية.

وقالت كلير التي عثرت على الدودة في الأسبوع الماضي وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية “لم أعتقد أن الدودة البطيئة خطيرة، وبعد التشاور مع صديق يمتلك خبرة في الزواحف، نصحني بان أحررها في الحديقة”.

ويطلق اسم العظاية العمياء أو الدودة البطيئة على نوع من السحالي لا أرجل له، ويعيش في أوروبا وشرقي آسيا وشمالي أفريقيا، وهي تشبه الثعبان، ولكن من السهل تصنيفها ضمن السحالي بسبب جفن عينيها المتحرك وذيلها الرقيق، وهي تنمو حتى يبلغ طولها نحو 50 سم تقريباً.

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