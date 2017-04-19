بالفيديو .. تقنية جديدة في اليابان تقضي على طوابير مراكز التسوق للأبد

طورت شركة #باناسونيك تقنية جديدة وفريدة من شأنها القضاء على الطوابير التي تصطف داخل المتاجر والهايبر ماركت للأبد، تتمثل في عمل مسح لجميع المنتجات والمواد الغذائية وغيرها دفعة واحدة دون الحاجة إلى الوقوف ضمن طابور طويل وضياع الوقت.

بدأت متاجر #اليابان في الوقت الراهن تعتمد على التقنية الجديدة التي أطلق عليها اسم “Rejo Robo” وهي نظام دفع أوتوماتيكي جديد مخصص له سلال تسوق معينة لتتناسب مع الحجم الذي ستوضع فيه تلك السلال لعمل مسح لكافة المنتجات مرة واحدة وقراءة الباركود على كل منتج على حدة ثم إعداد الفاتورة.

ويعتمد المتسوقون على نوع معين من السلال يضعون بداخلها المنتجات المراد شرائها ثم وضع السلة بأكملها في المكان المخصص لها داخل نظام الدفع “ريغو روبو” حيث تنزلق إلى أسفل ويغلق عليها بشاشة تقوم بقراءة الباركود المطبوع على جميع المنتجات الموجودة داخل السلة بحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ثم إعادة السلة بما فيها مرة أخرى إلى أعلى ليستلمها المتسوق، مع إظهار قيمة الفاتورة المستحقة للدفع، إما نقداً أو بالبطاقة، ثم يأخذ المتسوق بضاعته ويخرج من المتجر.

وستنتشر أنظمة “ريغو روبو” مستقبلاً في أربع متاجر كبرى في اليابان خلال العام المقبل، على أن تُعمم في كافة المتاجر داخل الدولة بنهاية عام 2025، وتروج باناسونيك لتقنيتها الجديدة على أنها تقلل من وقت التسوق بنسبة 10%، وبالتالي فهي توفر الوقت والجهد في الانتظار داخل الطابور، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

عكس السير