بالفيديو .. طالب يدعو حبيبته إلى حفل التخرج عبر غارة مزيفة للشرطة

أراد طالب من ولاية #جورجيا الأمريكية، أن يدعو حبيبته إلى حفل التخرج بطريقة مميزة، فطلب من الشرطة أن تساعده في هذه الدعوة.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الشرطة وهي تقوم بالقبض على الطالب وحبيبته بتهمة حيازة #المخدرات بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، فبعد أن أوقفت دورية للشرطة سيارة الشاب، بدأ شرطي بتمثيل دوره على أتم وجه، حيث طلب من الشاب وحبيبته الترجل من السيارة.

وتصاعد الموقف لدرجة أن الشرطي قام بتكبيل الشاب، قبل أن يتوجه إلى الفتاة وهو يحمل كيساً بيده. وبدت علامات القلق والخوف على وجه الفتاة التي ظنت بأن الكيس يحتوي على المخدرات. وبعد أن شاهدت ما بداخل الكيس، أشرق وجه الفتاة وعلت الابتسامة محياها.

وفي لقطة لاحقة، ظهر الطالب وهو يحمل بطاقة كتب عليها دعوة لحبيبته إلى حفل التخرج. وقد وافقت الفتاة على طلب زميلها رغم الذعر الذي أصيبت به، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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