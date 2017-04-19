بريطانيا : منع ” رضيع إرهابي ” من السفر إلى أمريكا !

رفضت السفارة الأميركية في #بريطانيا منح تأشيرة دخول إلكترونية إلى #الولايات_المتحدة لرضيع عمره 3 أشهر، بعد خطأ من جده وضعه على “لائحة الإرهابيين”.

فبينما كان الجد بول كنيون يملأ استمارة حفيده هارفي، أجاب – عن طريق الخطأ – بنعم على سؤال: “هل تنوي المشاركة أو سبق أن شاركت في أنشطة إرهابية أو تجسس أو تخريب أو إبادة جماعية؟” وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز.

وكان الجد يخطط لإجازة مع زوجته وابنته وزوجها وطفليها، في الولايات المتحدة، وحصلوا جميعا على التأشيرة باستثناء هارفي الرضيع، حسب تقرير صحيفة “تليغراف”.

وكان على الأسرة تقديم طلب جديد لهارفي الذي تخلف عن الرحلة، بسبب الخطأ الذي كلفهم 3 آلاف جنيه إسترليني لتغيير مواعيد الحجز ، ويطلب من البريطانيين الراغبين في زيارة الولايات المتحدة، الحصول على تأشيرة إلكترونية مسبقة قبل السفر.

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