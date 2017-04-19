بعد 3 عقود .. الكشف عن الفائز بلقب الدوري البرازيلي عام 1987 !

غالبا ما تحسم نتائج مباريات كرة القدم في 90 دقيقة، ولكن في حالة #الدوري_البرازيلي لموسم 1987، فقد تطلبت 30 عاما لكشف اسم الفريق الفائز باللقب.

وبعد ثلاثة عقود، قضت لجنة من خمسة أعضاء في المحكمة العليا بالبرازيل، بفوز سبورت ريسيفي على فلامنغو ريو دي جانيرو بـ3-1 وبالتالي إحراز لقب الدوري لعام 1987.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن أحد أعضاء اللجنة امتنع عن التصويت لأن ابنه كان يعمل كمحام لفلامنغو في القضية.

وبدأ النزاع الذي طال أمده عندما فاز فلامنغو بلقب الدوري الذي أنشأته الأندية المعنية. ومع ذلك، قررت الكونفدرالية البرازيلية لكرة القدم تنظيم مسابقة منفصلة، وهي التي فاز بها سبورت ريسيفي وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، ثم طلبت الكونفدرالية من فلامنغو مواجهة سبورت ريسيفي في النهائي، وهو العرض الذي رفضه الأول.

وبعد إصرار فلامنغو على عدم إجراء المبارة، انتقلت القضية إلى المحكمة العليا في البرازيل للحسم في الفائز بلقب الدوري لذلك الموسم.

وقال القاضي ماركو أوريليو ميللو، وهو من محبي فلامنغو الذي حكم ضد ناديه، إنه لن يكون هناك المزيد من الطعون في هذه القضية، مضيفا خلال الجلسة “ستكون هذه هي النتيجة النهائية”.

فيما ذكر لويس روبرتو باروسو، وهو أيضا من محبي فلامنغو، “ليس هناك مكان أسوأ من المحاكم القضائية لمناقشة الملفات الرياضية”.

وأضاف باروسو “تحطمت قلوب 40 مليون مشجع بعد هذا القرار” ، واحتفلت الصفحة الرسمية للفريق على “فيسبوك” باللقب، حيث نشرت صورة ذرع البطولة مرفوقة برقم 87.

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