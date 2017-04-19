تاجرة مخدرات تفوز بجائزة ملكة جمال سجن في روسيا

توجت تاجرة #مخدرات بمسابقة لملكات الجمال تم تنظيمها في أحد السجون الروسية، بعد أن تفوقت في المسابقة التي تضمنت على عدة مراحل على زميلاتها في #السجن.

وفازت إيرينا أيوبوفا التي تمضي عقوبة السجن لمدة 13 عاماً بتهمة تجارة المخدرات بمسابقة الجمال التي نظمتها إدارة سجن بمدينة يوشكار أولاً وسط روسيا، واستطاعت التغلب على 8 منافسات من تاجرات المخدرات والسارقات والمتهمات بتهم جنائية أخرى، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وفي المرحلة الأولى كان على المتسابقات السير كعارضات أزياء على المنصة أمام لجنة التحكيم المؤلفة من حراس السجن، قبل أن يشاركن في الرقص بالمرحلة الثانية بحسب ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وفي المرحلة الثالثة تنافست السجينات في تقليد المشاهير، قبل الانتقال إلى المرحلة الرابعة والأخيرة، والتي ارتدين فيها ملابس من تصميمهن تنسجم مع الاحتفال بعام البيئة في روسيا.

وبعد الجولة الرابعة والأخيرة، تم تتويج إيرينا بلقب ملكة جمال السجن، وحصلت على تاج و101 زهرة، بالإضافة إلى مجموعة من أدوات التجميل. وعلى الرغم من سعادتها بهذا الفوز، إلا أن إيرينا لا تزال بحاجة إلى أن تبقى في السجن حتى 2028 لإنهاء مدة العقوبة.

عكس السير