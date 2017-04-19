دمشق : العشرات من عناصر ميليشيات النظام الأسرى ينجحون بالفرار مستغلين قصف منطقة تواجدهم !

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «34 أسيراً على الأقل لدى إحدى الفصائل العاملة في شرق دمشق، تمكنوا من الفرار من أسرهم صباح (أمس)».

وأضاف المرصد «أن الأسرى كانوا موجودين لدى اللواء الأول العامل في برزة بشرق دمشق، وكانوا يقومون بوضع متاريس للفصيل المقاتل على جبهة بساتين حي برزة عند أطراف شارع الحافظ، حيث تعرضت منطقة تواجدهم صباحاً لقصف من قوات النظام بالصواريخ، واستهدف القصف الخطوط الأمامية للجبهة حيث يتواجد الأسرى».

وزاد أن «الأسرى استغلوا القصف الحاصل من قوات النظام على منطقة تواجدهم، واستغلوا قرب جبهات القتال مع قوات النظام، فعمدوا إلى الفرار إلى مواقعها»، لافتاً إلى أن من ضمنهم «الكثير من عناصر» القوات النظامية والمسلحين الموالين لها.

ونشرت مصادر إعلامية موالية صوراً لهؤلاء الأسرى بعد فرارهم وقدّمتهم بوصفهم جنوداً كانوا محتجزين في حي القابون شرق دمشق.

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