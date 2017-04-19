رقم قياسي جديد لرونالدو في دوري أبطال أوروبا

بلغ مهاجم #ريال_مدريد الاسباني حامل اللقب الدولي البرتغالي #كريستيانو_رونالدو حاجز 100 هدف في مسابقة #دوري_ابطال_اوروبا لكرة القدم بتسجيله ثلاثية في مرمى بايرن ميونيخ الالماني (4-2 بعد التمديد) امس الثلاثاء في اياب ربع النهائي.

وبات رونالدو صاحب ثنائية الفوز ذهابا في ميونيخ (2-1)، اول لاعب يصل حاجز المئة هدف.

وسجل رونالدو الهدف الاول بضربة رأسية في الدقيقة 76، والثاني تسديدة بيمناه اثر تمريرة من سيرخيو راموس (104)، والثالث اثر تمريرة من البرازيلي مارسيلو (109) رافعا رصيده الى 101 هدفا في المسابقة القارية العريقة بينها هدف في الدور التمهيدي.

وكان رونالدو بلغ حاجز المئة هدف في المسابقات القارية عندما سجل ثنائية الفوز ذهابا.

يذكر ان رونالدو علق الخميس الماضي على بلوغه حاجز المئة في المسابقات الاوروبية قائلا: “عندما بدأت تسجيل الاهداف في مسابقة دوري ابطال اوروبا، لم أكن أفكر انني سأبلغ هذا الرقم القياسي. بالنسبة لي، انه شرف”. ( AFP )

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