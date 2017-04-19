رقم قياسي مميز لمورينيو في الدوري الإنكليزي

حقق البرتغالي #جوزيه_مورينيو، المدير الفني لنادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي رقماً قياسياً مميزاً، بعدما قاد فريقه للفوز على متصدر ترتيب “البريميرليغ”، نادي تشيلسي (2-0) في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد الماضي، لحساب الجولة الـ 33 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وقد أصبح مورينيو المدرب الوحيد الذي فاز على جميع مدربي الدوري الإنكليزي الممتاز، كما أشارت شبكة “أوبتا” المتخصصة في إحصائيات كرة القدم بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، كما أنه بفوز مانشستر يونايتد على تشيلسي يكون المدرب البرتغالي قد حقق فوزاً واحداً على الأقل أمام 34 فريقاً بـ “البريمرليغ” .

يشار إلى أن مورينيو تولى تدريب مانشستر يونايتد بداية الموسم الحالي خلفا للمدرب الهولندي لويس فان غال، كما سبق له تدريب نادي تشيلسي في مناسبتين خلال الـ 13 سنة الماضية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 60 نقطة، بينما يتصدر تشيلسي الجدول برصيد 75 نقطة بفارق 4 نقاط عن توتنهام الوصيف.

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