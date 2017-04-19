سامباولي ينفي وجود مفاوضات لتدريب منتخب الأرجنتين

نفى الأرجنتيني #خورخي_سامباولي، صحة التقارير التي ربطته، مؤخراً، بخلافة مواطنه #إدغاردو_باوزا، في تدريب منتخب بلاده، مؤكداً أنّ تركيزه منصب على فريقه الحالي #إشبيلية الإسباني.

وقال سامباولي في تصريحات جديدة لوسائل إعلام اسبانية: “كثير من الصحف تتحدث عن هذا الأمر ولكنني قد شرحت كل شيء من قبل، أنا هنا مع إشبيلية ولا أفكر سوى في المباريات القادمة فقط”.

وكانت بعض التقارير قد ذهبت إلى حد القول أنّ سامباولي قد اجتمع بالفعل مع مسؤولي الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من أجل تولي الإدارة الفنية لمنتخب “التانغو”

ورد المدرب السابق لمنتخب تشيلي عن هذا الأمر قائلاً بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف : “لم أجتمع بأحد حتى الآن وليس لدي ما أقوله حول ذلك”.

يُشار أن سامباولي، البالغ من العمر 57 عاماً، قد تسلم الإدارة الفنية لنادي إشبيلية في يوليو2016 ، خلفاً للإسباني أوناي إيمري الذي فضل الرحيل لتدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحتل نادي إشبيلية حالياً المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني والمؤهل للمشاركة في نسخة الموسم القادم لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث تطمح إدارة الفريق الأندلسي لانجاز مشوار أفضل من ذلك المحقق في الموسم الجاري حيث بلغ الدور ثمن النهائي من المسابقة.

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