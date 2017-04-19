سمكة قرش تقتل شابة أسترالية على مرأى من أهلها

قضت شابة (17 عاماً) في جنوب غرب #أستراليا بعد أن هاجمها #سمك_قرش على مرأى من أهلها الذين عجزوا عن إنقاذها، بحسب ما أعلنت السلطات.

وكانت الفتاة تمارس رياضة ركوب الأمواج مع والدها بالقرب من بلدة إسبرنس في ولاية أستراليا الغربية، عندما عضها سمك قرش واقتلع رجلها ، وقد شهدت والدتها وشقيقتاها على ما حصل واتصلن بخدمة الإسعاف.

وأفادت صحيفة “ويست أستريليين” بأن “الأب سمع ابنته تصرخ قبل أن يجرها القرش تحت المياه ، وعندما رجعت إلى سطح المياه، حملها والدها إلى الشاطئ بمساعدة شاب” ، وأعلنت السلطات المحلية عن إغلاق شاطئ وايلي باي حيث وقعت الحادثة لمدة 48 ساعة.

وتزداد هجمات أسماك القرش في أستراليا بسبب النمو السكاني ورواج الرياضات المائية، بحسب خبراء. ( AFP )

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