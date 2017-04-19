” صوت القارورة البلاستيكية ” .. مشكلة تواجه مستخدمي ” ماك بوك برو ” الجديد

بعد حل مشكلة البطارية في “ماك بوك برو” الجديد عبر آخر التحديثات، اشتكى العديد من المستخدمين في منتديات الخدمة من أصوات قرقعة غريبة مزعجة جداً صادرة من داخل داخل الجهاز.

ووصفت هذه الأصوات بأنها غير منتظمة وليس لها وقت محدد للظهور، وإنما تظهر فجأة وتختفي بنفس الصورة عدة مرات خلال اليوم الواحد.

ولا يوجد أي تفسير -حتى الآن- للصوت الذي يشبه عصر قارورة بلاستيكية، كما أن وصف الصوت قد يختلف من مستخدم لآخر، لكن ما يجمعهم أنه يتسبب بإزعاج شديد.

مستخدمون آخرون تحدثوا عن ازدياد حرارة الجهاز بشكل غير اعتيادي أثناء مشاهدة الأفلام أو الفيديوهات مترافقة مع تلك الأصوات، ما قد يرجح أن تكون المروحة هي السبب، دون تأكيدات حتى الآن.

ونأت “أبل” بنفسها عن تحمل أي مسؤولية، فيما قال مستخدمون إن هذه المشاكل سببها سوؤ التصنيع، وبعضهم طالب بدفع كلفة تبديل المروحة.

وقال خبراء تقنيون إن هذه المشاكل غير قابلة للتعميم لأن أعداد الأجهزة المباعة “ضخم جداً”، ما يمكن تفسيره على أنه عطل ببعض الأجهزة وليس خطأ بالتصنيع

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