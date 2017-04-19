طريقة جديدة لاختراق الهواتف الذكية في الأماكن العامة

كشفت مجلة علمية أن وحدات الشحن في الأماكن العامة يمكن أن تُستخدم لاختراق الهواتف الذكية والاطلاع على المواقع الإلكترونية التي يتصفحها المستخدم بواسطة هاتفه المحمول، ما يعرض الهواتف لخطر يطلق عليه اسم “سرقة العصارة”.

وكان الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة أن الهواتف الذكية يمكن أن تتعرض للقرصنة الإلكترونية عند شحنها باستخدام كابل (يو.إس.بي) لنقل البيانات، ولكن دراسة جديدة كشفت أنه من الممكن أيضاً اختراق الهواتف الذكية عبر كابلات الشحن الكهربائية التقليدية بمجرد توصيلها بمصدر للطاقة.

وحذر باحثون في دراسة نشرتها الدورية العلمية “تعاملات في المعلوماتية والأمن” من أن وحدات الشحن في الأماكن العامة يمكن استخدامها لاختراق الهواتف الذكية والتلصص على المواقع الإلكترونية التي يتصفحها المستخدم بواسطة هاتفه المحمول.

وأوضحت الدراسة التي أوردها الموقع الإلكتروني الأمريكي “ساينس ديلي” المتخصص في الأبحاث العلمية أنه في كثير من الأحيان، يبادر المستخدم إلى شحن هاتفه الذكي في إحدى مراكز الشحن المتواجدة في المطارات والأماكن العامة، وهو ما يعرض الهواتف لخطر يطلق عليه اسم “سرقة العصارة”.

وأظهرت الدراسة التي أجراها معهد نيويورك للتكنولوجيا أن قراصنة الإنترنت يمكنهم تحليل قدر استهلاك الجهاز للطاقة للاطلاع على معلومات شخصية خاصة بالمستخدم.

وفي هذا السياق يقول الباحث باولو غاستي إن “صفحات الإنترنت لها بصمات خاصة تعكس طريقة تحميل واستهلاك الطاقة، وهذه الآثار تشبه البصمات التي تساعد قراصنة الإنترنت على معرفة المواقع الإلكترونية التي تم تصفحها من خلال الهاتف الذكي”. ( Deutsche Welle )

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