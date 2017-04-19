طفل أمريكي بعمر 8 سنوات يتعلم القيادة من ” يوتيوب ” لشراء وجبة عشاء !

ضجت بلدة أميركية تدعى “فلسطين الشرقية” بجرأة صبي يبلغ من العمر 8 سنوات فقط، تعلم قيادة السيارة من #يوتيوب ثم أخذ سيارة والديه ليشتري وجبات طعام مع شقيقته الصغرى من أحد المطاعم.

ووفقا لصحيفة محلية قرر الطفل أن يتناول وجبة عشاء سريعة مع شقيقته ابنة الـ 4 أعوام، لكن والديه كانا نائمين بعد نهار حافل، فما كان منه إلا أن فتح موقع يوتيوب وبحث عن فيديوهات تعليم قيادة السيارات.

وبعد الفيديو التعليمي، أخذ مفاتيح والده ثم بعض النقود من حصالته ووضع أخته في السيارة ثم قادها لمسافة 2 كلم تقريباً وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، في هذه الأثناء اتصل عدد بالسائقين بالشرطة لتبليغها بشأن طفل يقود السيارة في الشارع لوحده .

و وصل جايكوب إلى المطعم ودخل حارة الطلب من السيارة ودفع نقوده وأخذ وجبته. وعندما رأه بعض الجيران اتصلوا مباشرة بجديه. الطريف أنه اتبع كل تعاليم السير، فتوقف عند الشارة الحمراء ونجح في ألا يصطدم بشيء على الإطلاق.

وقال العاملون في المطعم إنهم ظنوا أن أهل الطفل يخدعونهم وبأنهم جالسون في المقعد الخلفي، ولكن اكتشفوا لاحقاً أنه كان وحده خلف مقود السيارة، فاتصلوا بالشرطة التي اصطحبت الطفلين إلى المركز بانتظار وصول الجدين.

وانتهت القصة بسعادة عندما تعشى الطفل مع شقيقته وعادا للمنزل بأمان ولم يتم اتهام الأهل بأي شبهة إهمال أو مخاطرة بسلامة الاولاد.

عكس السير