طيار يرضع أطفال إحدى المسافرات لتأخذ قسطاً من الراحة

في لفتة إنسانية كريمة منه، مد طيار يد العون لامرأة كانت تسافر برفقة أطفالها الأربعة، عندما تولى مهمة إرضاع طفليها الصغيرين ، وعرض الطيار توم نيستروم خدماته على إحدى المسافرات لمساعدتها بعدما لاحظ بأنها تواجه صعوبة في السيطرة على أطفالها.

وبادر السيد نيستروم بأخذ طفلها الصغير بين ذراعيه، وبدأ بتقديم الحليب له من الزجاجة، لتتمكن المرأة من العناية بطفلها الآخر، وعندما أكمل مهمته مع الطفل الأول كرر ما فعل مع الطفل الثاني.

وقالت المضيفة إيمي نيميلا معلقة على إنستغرام: “كانت المرأة تسافر برفقة أربعة من أبنائها الصغار، وكان اثنان منهما طفلين رضيعين. لذا لم تستطع المرأة العناية بهما في آن واحد، فبادر الطيار لمساعدتها على الفور”.

وفي لقاء له مع قناة فوكس نيوز، قال السيد نيستروم وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “أنا أب وأعرف مصاعب العناية بالأطفال، لذا شعرت بأنه من الواجب أن أساعد المرأة”.

ولقي تصرف الطيار استحساناً وثناء كبيرين من المتابعين، بعدما قامت إحدى المضيفات في الطائرة بتصويره وهو يحمل الطفل ويطعمه من زجاجة الحليب، ونشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

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