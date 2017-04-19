” غوغل ” تعيد إطلاق ” Google Earth ” بميزات جديدة

استعرضت شركة #غوغل النسخة المحدثة من خدمة #غوغل_إيرث Google Earth فيما يعد أول تحديث رئيسي للتطبيق منذ عامين، وذلك ضمن حدث أقامته في متحف ويتني Whitney للفن الحديث في مدينة #نيويورك، يهدف إلى تسليط الضوء على الشركات الإعلامية التي يفترض أن تستفيد من الميزات الجديدة لغوغل إيرث.

وأضافت الشركة مجموعة من المميزات الجديدة المصممة لجعل تطبيق الكرة الأرضية الافتراضي أكثر تفاعلية واجتماعية، مثل دعم المتصفح بحيث لم يعد المستخدم يحتاج إلى حاسب سطح مكتب أو تطبيق محمول مخصص لعرض جوجل إيرث بل يتم تحميل التطبيق الآن ضمن متصفح الويب كروم.

كما يجب التحديث خرائط ثلاثية الأبعاد لمواقع محددة بحيث يمكن رؤيتها والتجول ضمنها والاستمتاع بأشكال أكثر تفصيلاً من صور الأقمار الصناعية التقليدية، إلى جانب قسم المسافر Voyager الذي يتيح للمستخدم إمكانية أخذه في جولات إرشادية موجهة من أماكن مثيرة للاهتمام بما في ذلك فيديوهات 360 درجة وصور للجولات الافتراضية من Street View.

وتشمل تلك الجولات على ما يسمى “الكنوز الطبيعية” التي يمكن الغوص ضمنها لمعرفة المزيد عن أماكن ومواطن الحياة البرية المختلفة في جميع أنحاء العالم بالتعاون مع بي بي سي إيرث BBC Earth لاستكشاف الحياة البرية المختلفة بحسب ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، كما تتوفر جولات في حديقة غومبي ستريم الوطنية في تنزانيا.

وتتواجد أيضاً جولة في حديقة غومبي ستريم الوطنية Gombe Stream National في تنزانيا، وجولة أخرى لمحبي ثقافة المايا التي تبدأ في المكسيك، وقالت غوغل إنه “يتواجد في الوقت الحاضر أكثر من 50 قصة في قسم المسافر Voyager للاختيار فيما بينها، وأنها تخطط لإضافة المزيد كل أسبوع”.

وجلبت الشركة أيضاً نسخة من ميزة محركها للبحث “أنا أشعر بالحظ”، بحيث يعمل التطبيق عند نقر المستخدم على هذا الزر ضمن تطبيق غوغل إيرث على نقله إلى واحدة من 20 ألف وجهة عشوائية حول الخريطة تم تنظيمها من قبل موظفي الشركة، وتمتلك كل منها بطاقات تعريف تحمل معلومات تاريخية وحقائق حول هذا المكان.

كما حصلت نسخة الواقع الافتراضي من الخدمة Google Earth VR على بعض التحديثات البارزة، والتي تم الكشف عنها لأول مرة بشكل مخصص لنظارة HTC Vive في نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، إلا أنها تتوفر حالياً لنظارة فيس بوك Oculus Rift مع دعم لوحدات التحكم Oculus Touch.

ويمكن حالياً عبر Google Earth VR البحث بشكل يدوي عن الأماكن من خلال التطبيق، ويمكن للمستخدمين التنقل عن طريق التحليق فوق المناظر الطبيعية والتجمعات، وقالت غوغل إنها “أضافت 27 موقعاً جديداً، بما في ذلك جبل تابل من جنوب أفريقيا ونهر بيريتو مورينو الجليدي في الأرجنتين”.

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