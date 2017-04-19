فرنسا : خلال أيام سنثبت أن نظام بشار الأسد هو من قصف ” خان شيخون ” بالكيماوي

قال وزير الخارجية الفرنسية، جان مارك آيرولت، اليوم الأربعاء، إن مخابرات بلاده ستقدّم، خلال الأيام المقبلة، دليلا على أن النظام السوري استخدم أسلحة كيميائية في الهجوم على “خان شيخون”.

وأضاف آيرولت، في برنامج تلفزيوني بثته قناة البرلمان الفرنسي “آل سي بي”: “لدينا معطيات تسمح لنا بإثبات أن النظام (السوري) استخدم الأسلحة الكيميائية”.

وتابع أنها “مسألة أيام فقط، وسنقدّم الدليل على أن النظام السوري هو من يقف وراء تلك الضربات”.

وأوضح أن “المخابرات العامة والعسكرية تجريان تحقيقا”.

ولم يقدم الوزير الفرنسي تفاصيل إضافية حول الموضوع.

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