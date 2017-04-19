فيديو لمشاجرة بين رجل و امرأة في الشارع يثير الجدل ببريطانيا

أثار مقطع فيديو جديد تم تداوله على نطاق واسع في #بريطانيا جدلاً كبيراً بعد أن أظهر مشاجرة بالأيدي واللكمات بين #رجل وامرأة، لكن المشهد القصير تظهر فيه المرأة وهي التي تبدأ الاعتداء إلا أنه ينتهي بها كضحية للكمة قوية تلقتها على وجهها من رجل مفتول العضلات يبدو وكأنه يعمل حارساً أو رجل أمن خاص.

وظهر في الفيديو المرأة وهي تتلقى لكمة موجعة على وجهها من الرجل، لكن هوية المرأة لا تبدو واضحة من التسجيل، كما لا يبدو واضحاً ما هو موضوع الخلاف بين الرجل والمرأة، إلا أن المشاجرة وقعت في شارع “متاو” بمدينة ليفربول الساحلية الشهيرة والتي تبعد عن العاصمة لندن 350 كيلومتراً إلى الشمال.

وتظهر في الفيديو سيدة ترتدي ملابس ضيقة وحذاء بكعب عال وهي تبدأ الاعتداء باليد عندما حاولت توجيه لكمة على وجه رجل أمن خاص يقف أمام أحد المحلات التجارية، إلا أن الرجل المدرب كان سريع التجاوب حيث أفشل ضربتها على الفور وسدد لها ضربة مضادة على وجهها دفعت بها الى الخلف عدة أمتار، لكن السيدة ظلت متماسكة ولم تسقط على الأرض كما ظهرت في الفيديو.

وأثار الفيديو الصادم حالة من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي حول ما إذا كان يجوز لرجل بهذه العضلات والقوة أن يوجه اللكمات على وجه السيدة الضعيفة بحسب ما ذكرت قناة العربية ، فيما ألقى آخرون باللوم على المرأة التي بدأت بمحاولة الاعتداء وضرب الرجل واستفزازه، إذ لو لم يكن نبيها وذا تجاوب سريع لكان قد تلقى هو الضربة القاسية على وجهه أمام الناس والمارة في الشارع وسط النهار.

ويقول بعض المعلقين إن المشاجرة استمرت 10 ثوانٍ فقط، حيث لم تكن ثمة تفاصيل أخرى سوى أن السيدة حاولت توجيه لكمة إلى الحارس، فما كان منه إلا أن تفاداها ووجه لها لكمة مضادة على وجهها، وهو ما استغرق 10 ثوانٍ فقط، فيما عادت السيدة وهي تمشي بالقرب منه وتصرخ، بينما تدخل أحد زملاء الحارس لفض الاشتباك وتهدئة الموقف وإنهائه.

ولم يتعرف أحد على سبب المشاجرة، إلا أن الواضح أن الرجل ليس سوى موظف أمن خاص أو حارس على مقهى أو محل_تجاري، ونشب خلاف بينه وبين السيدة انتهى بهذا المشهد الذي تمكن أحد المحترفين من التقاطه وتصويره على هاتفه النقال ومن ثم نشره عبر “تويتر”.

عكس السير