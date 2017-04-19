” فيس بوك ” تطلق منصة الواقع الافتراضي ” Spaces “

أعلنت #فيس_بوك عن إطلاقها منصة تجريبية للواقع الافتراضي الاجتماعي يطلق عليها اسم “فضاءات فيس بوك” (Facebook Spaces)، وذلك عبر الكلمة الافتتاحية التي تحدث بها الرئيس التنفيذي للشركة، #مارك_زوكربيرغ، ضمن مؤتمر مطوري فيس بوك (F8) في سان خوسيه في كاليفورينا.

وتعتبر المنصة الجديدة (Spaces)، والتي تتوفر بنسختها التجريبية ابتداءً من اليوم ، لنظارة الواقع الافتراضي الخاصة بالشركة (Oculus Rift)، ويمكن تحميل التطبيق منذ الآن عن طريق متجر (Oculus)، بمثابة تطبيق واقع افتراضي يوفر طريقة جديدة للتواصل مع الأصدقاء في الواقع الافتراضي التفاعلي كما لو كانوا متواجدين في نفس الغرفة.

ويمكن من خلالها خلق هوية تمثل المستخدم الحقيقي لمساعدة الناس في التعرف عليه والتواصل، وتأتي فكرة التطبيق من كون قضاء الوقت مع الأصدقاء والعائلة يخلق العديد من الذكريات الأكثر وضوحاً إلا أنه قد يكون من المستحيل تواجدهم جسدياً بالقرب منا بشكل دائم لاستعادة تلك الذكريات وخلق ذكريات جديدة.

ويمكن للمستخدم اختيار صورة ملفه الشخصي ضمن التطبيق عبر استعمال إحدى صوره من شبكة فيس بوك، وعند اختيار إحدى الصور تظهر لديه مجموعة من الخيارات لتخصيص مظهره في الواقع الافتراضي بالشكل الذي يناسبه، من تغيير لون العين وتسريحة الشعر وملامح الوجه حتى تتناسب مع المظهر الذي يرغب به.

وباستطاعة المستخدم بعد إتمام عملية إعداد هويته ومظهره وملفه الشخصي دعوة أصدقائه في فيس بوك للانضمام معه، كما يمكنه الرسم في الهواء عبر العلامة الافتراضية لخلق أي شيئ يمكنه أن يحلم به، إلى جانب وجود مجموعة متنوعة وغنية من محتوى فيس بوك في متناول اليد لرؤيته مع الأصدقاء في الواقع الافتراضي.

ويتضمن ذلك المحتوى مقاطع فيديو 360 درجة وصور يمكن أن تنقل المستخدم إلى أماكن جديدة، كما يمكن للمستخدم استعادة ذكرياته الشخصية مع الأصدقاء من خلال الجدول الزمني الخاص به أو إنشاء ذكريات جديدة واستكشاف الأشياء المهمة بالنسبة له المنشورة من قبل الناس والصفحات المختلفة التي يتابعها.

ويتيح تطبيق (Facebook Spaces) الاتصال بصديق ما ضمن العالم الحقيقي عن طريق مكالمات ماسنجر الفيديوية، مما يسمح له بجلب المزيد من الأشخاص إلى عالمه الافتراضي، والذين بإمكانهم الرد على المكالمة عبر هواتفهم لفتح نافذة فورية على عالم المستخدم الافتراضي الخاص به، بحيث يمكنهم قضاء الوقت معاً.

وترغب فيس بوك بجعل تطبيق (Facebook Spaces) عبارة عن مكان مريح للجميع، وذلك عن طريق توفيرها للمستخدم إمكانية التحكم بكامل التجربة بما في ذلك القدرة على التوقف المؤقت في أي وقت وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية ، حيث تعمل ميزة التوقف المؤقت على نقل المستخدم إلى مكان هادئ لأخذ استراحة بعيداً عن الأنشطة والأشخاص.

كما يتواجد خيار كتم الأصدقاء وإزالتهم من المساحة الخاصة بالمستخدم، وبحسب فيس بوك فإن كل ذلك ليس سوى البداية والمرحلة التجريبية، وتعد الشركة بإضافة ميزات جديدة ومواصلة استكشاف ما يجعل تجرية الواقع الافتراضي أكثر وضوحاً، وتخطط مع مرور الوقت لتوفير التجربة عبر المزيد من المنصات.

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