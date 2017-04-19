” فيس بوك ” تعلن عن مميزات جديدة لمنصة ” ماسنجر “

أعلنت #فيسبوك عن إطلاقها مجموعة من المميزات الجديدة لمنصة التراسل الفوري خاصتها #ماسنجر، بما في ذلك طرق جديدة لاكتشاف الشركات والعلامات التجارية وطرق جديدة للتواصل، وذلك عبر الكلمة الافتتاحية التي تحدث بها نائب رئيس الشركة لمنتج ماسنجر، ديفيد ماركوس، ضمن مؤتمر مطوري فيس بوك (F8) في سان خوسيه في كاليفورينا.

وأشار ماركوس إلى قيام الشركة خلال مؤتمر المطورين الماضي بفتح المنصة للجتمع العالمي للمطورين، واستماعهم وتعلمهم الكثير وأنهم سعداء لرؤية المنصة تزدهر بالعلامات التجارية والمطورين والمستهلكين من أجل التواصل مع بعضهم البعض، وقضت الشركة الأشهر الـ12 الماضية في التركيز على تحسين وإطلاق منتجات ومميزات جديدة.

تبويب اكتشاف

وفرت الشركة تبويب “اكتشاف” من أجل إيجاد وسيلة سهلة وبسيطة تساعد الناس في العثور على الشركات التي يهتمون بها ضمن المنصة، وبدأت فيس بوك ابتداءً من اليوم بتوفير عدد قليل من الأشخاص في الولايات المتحدة ضمن هذا التبويب، ويمكن من خلال الشاشة الرئيسية العثور على روبوتات الدردشة الكتابية التي استخدموها مؤخراً والعثور على أكثر الروبوتات الرائجة وتصفح فئات روبوتات الدردشة الكتابية والبحث عن روبوتات مخصصة.

رموز ماسنجر

توفر رموز (QR) إمكانية الاكتشاف في العالم المادي، وتعمل هذه الرموز على توفير كل ما يرغب المستخدم بمعرفته حول أي حدث مثل مباريات كرة السلة والحفلات الموسيقية أثناء تواجده في أي مكان، وذلك عبر مسح الرمز عن طريق كاميرا ماسنجر ليقوم بعد ذلك روبوت الدردشة الكتابية بتوفير جميع المعلومات الموجودة عن ذلك الحدث.

إضافات الدردشة

تعتبر التجارب التي يتم إنشاؤها ضمن تطبيق المراسلة ماسنجر اجتماعية بطبيعتها، ويمكن حالياً عن طريق إضافات الدردشة السماح لعدة أشخاص بالدردشة مع النشاط التجاري نفسه في الوقت نفسه وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وبإمكان المستخدم حالياً إضافة روبوت دردشة كتابية بشكل مباشر ضمن موضوع ما ضمن مجموعة ومشاركة المحادثة والتجربة مع الأصدقاء، ويمكن حالياً إيجاد العلامات التجارية المفضلة لدى المستخدم مثل “وول ستريت جورنال” و”سبوتيفي”.

وتتيح الإضافات الجديدة إمكانية استعمال روبوتات الدردشة الكتابية الخاصة بماسنجر ضمن المجموعات بحيث يمكن للمستخدم مشاهدة لعبة أو التعاون مع الأصدقاء لإنشاء قائمة تشغيل أغاني واستعمال غيرها من روبوتات الدردشة الكتابية الخاصة بالعلامات التجارية والشركات ضمن مجموعات ماسنجر.

المزيد من إمكانيات المساعد الذكي M

يعمل المساعد الظاهري (M) حالياً على توفير الاقتراحات ضمن المحادثات الخاصة بالمستخدم بحيث يعمل على جعل حياة المستخدم أكثر بساطة، ويشمل ذلك الملصقات والتذكير وطريقة دفع سهلة وطريقة للحصول على الأموال عن طريق المدفوعات، ويمكن للمساعد المعتمد على الذكاء الصناعي تمييز ما يقوم الناس بأدائه والمهام المحددة التي يقومون بها ويعمل على توفير اقتراحات مفيدة بذلك الخصوص، وعملت فيس بوك حالياً على توفير المزيد من الإمكانيات للمساعد لخدمة الأشخاص بشكل أكبر حيث أصبح بإمكان المساعد (M) طلب الطعام من خلال موقع (delivery.com)، كما يمكنه تقديم اقتراحات حول الطعام وأنواعه عند حديث المستخدم مع صديقه حول طعام العشاء، وباستطاعة المساعد ترتيب الطلب والايصال والدفع للمجموعة ضمن ماسنجر.

إدخال ألعاب جديدة

عملت فيس بوك على إضافة بعض الميزات الإضافية لمنتج الألعاب لديها بعد أن جرى لعب أكثر من 1.5 مليار لعبة خلال الـ 90 يوماً الماضية، وتشمل تلك الميزات الإضافية على روبوتات الدردشة الكتابية للألعاب والألعاب الغنية لجعل الألعاب أكثر متعة، وأصبح من السهل الآن تحدي الأصدقاء عبر ألعاب ضمن ماسنجر من خلال النقر على علامة تبويب الألعاب الموجودة ضمن الشاشة الرئيسية لماسنجر، والتي بدأت الشبكة بتوفيرها منذ اليوم لبعض المستخدمين ضمن الولايات المتحدة.

عكس السير