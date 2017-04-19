لافروف : الحل الوحيد للأزمة السورية هو إعطاء الشعب الحق بتقرير مصير بلاده

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الحل الوحيد للأزمة السورية، حسب طرح بلاده، هو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، “الذي يؤكد حق الشعب السوري في تقرير مصير بلاده”.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” الرسمية عن لافروف قوله، إن “خطة التسوية جاهزة بالنسبة إلينا، وتمت الموافقة عليها في مجلس الأمن بموجب القرار 2254، لا في واشنطن”، في إشارة إلى خطة بديلة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح الوزير الروسي، في تصريح صحفي، أن “قرار مجلس الأمن المشار إليه، يوضح جميع جوانب التسوية المستندة إلى مبدأ أن الشعب السوري هو المخول الوحيد في تقرير مصير بلاده”.

وتعليقًا على خطة ترامب للتسوية في سوريا، قال لافروف “لقد بحثنا مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، الأزمة السورية بحذافيرها، وأنا على ثقة تامة في أنه لا بديل عن التطبيق الصادق لقرار مجلس الأمن”. (ANADOLU)

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