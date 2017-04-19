ما أهمية الثقب بين الكاميرا و الفلاش بهواتف ” آي فون ” ؟

يلاحظ المستخدم وجود ثقب صغير بين #الكاميرا و #الفلاش بهواتف “آي فون 5” والإصدارات الأحدث، ولكن ما أهمية هذا الثقب الصغير؟

وللإجابة على هذا السؤال قالت مجلة “ماك فيلت” الألمانية إن المواصفات الفنية لهواتف آي فون لا تتضمن أية معلومات عن هذا الثقب، علاوة على عدم وجود أية بيانات عن وظيفته في النطاق الخاص بالأزرار والسماعات، ولكن شركة أبل أوضحت في نطاق الدعم الخاص بها أن وظيفة هذا الثقب تتمثل في تحسين النظام الصوتي للهواتف بدءاً من الإصدار “آي فون 5”.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الميكروفونات الثلاثة، وكذلك الثقب الصغير الموجود بين الكاميرا والفلاش، تسمح بتسجيل الضوضاء المحيطة بأكبر قدر من الفعالية، وقد تم تصميم المعالج بدءاً من “آي فون 5” بحيث يتعامل مع مصادر الإدخال الصوتي الثلاثة، وبالتالي يتم كتم الضوضاء المحيطة (غير المهمة) بصورة أفضل، مع إمكانية تسجيل مسارات صوت أفضل عند تسجيل مقاطع الفيديو بدقة الفائقة الكاملة، مع تحسين خاصية التعرف على الأصوات مع استعمال لهجات مختلفة.

وأكدت شركة أبل أن نظام الثلاثة ميكروفونات يسمح بإمكانية إجراء المكالمات الهاتفية بالدقة الفائقة، ولذلك يتعين عند اختيار غلاف لهاتف آي فون مراعاة عدم تغطية الثقب الصغير بين الكاميرا والفلاش. ( DPA )

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