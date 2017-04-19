مراقبون يرصدون عمال موقع للتجارب النووية في كوريا الشمالية يلعبون الكرة الطائرة

أعلن مراقبون الثلاثاء انهم لاحظوا حركة غير اعتيادية في منشأة لاجراء التجارب النووية في كوريا الشمالية، حيث يقوم العاملون في هذا الموقع بممارسة لعبة الكرة الطائرة.

وقال الموقع الالكتروني المتخصص بكوريا الشمالية “38 نورث” ومقره واشنطن إن صور أقمار اصطناعية تم التقاطها الأحد تظهر أفرادا في ثكنات الحراسة وفي موقعين آخرين في منشأة بونغيي-ري للتجارب النووية وهم يمارسون اللعبة الشهيرة.

وقال جوزيف بيرموديز الخبير في الشؤون الكورية الشمالية والمحلل في موقع “38 نورث” إن “هذا يفترض أن المنشأة قد تكون تدخل في وضعية استعداد”.

وأضاف “كما يفترض هذا ايضا ان العاب كرة الطائرة هذه تجري والكوريون الشماليون يعلمون باننا سنقوم بمراقبتها والابلاغ عنها. وهم اما يبعثون لنا برسالة بأنهم وضعوا المنشأة في حالة استعداد، أو انهم يحاولون خداعنا”.

وذكر موقع “38 نورث” الاسبوع الماضي ان منشأة بونغيي-ري كانت “مستعدة وجاهزة” لاجراء تجربة نووية سادسة، ربما لتتزامن مع احتفالات السبت الماضي التي جرت بمناسبة ذكرى ميلاد مؤسس النظام كيم ايل-سونغ.

الا ان هذه التجربة لم تتم حتى الآن، مع ان زعيم البلاد كيم جونغ-أون حاول اجراء تجربة صاروخية الاحد اعلن البنتاغون عن فشلها وانفجار الصاروخ مباشرة بعد اطلاقه.

وتقع منشأة بونغيي-ري في منطقة جبلية في شمال شرق كوريا الشمالية، وهي عبارة عن مجمّع من الانفاق والبنى التحتية المخصصة لاجراء التجارب النووية.

وقال موقع “38 نورث” انه سينشر صور الأقمار الاصطناعية لاحقا الثلاثاء او الاربعاء. (AFP)

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