نائب ترامب : واشنطن تعمل مع حلفائها للضغط على كوريا الشمالية .. و سندحر أي هجوم ” برد ساحق “

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي الأربعاء إن واشنطن ستعمل مع حلفائها والصين لممارسة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على كوريا الشمالية لكنه أضاف أن أمريكا ستدحر أي هجوم “برد ساحق”.

ووصل بنس إلى طوكيو الثلاثاء قادما من كوريا الجنوبية وطمأن مجددا اليابان بالتزام الولايات المتحدة بكبح الطموحات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية خلال سلسة اجتماعات مع الزعماء اليابانيين ومنهم رئيس الوزراء شينزو آبي.

وكان يتحدث من على متن حاملة الطائرات رونالد ريغان التي تخضع حاليا لعملية صيانة دورية في ميناء يوكوسوكا باليابان. وقال نائب الرئيس الأمريكي إن عزم بلاده يظل راسخا في مواجهة الخطر الذي تمثله كوريا الشمالية التي أجرت سلسلة تجارب صاروخية ونووية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة. وكان أحدثها تجربة فاشلة لإطلاق صاروخ يوم الأحد.

وأضاف بنس وسط تصفيق حاد “من يتحدى عزمنا أو استعدادنا عليه أن يعرف أننا سندحر أي هجوم ونتغلب على أي استخدام للأسلحة التقليدية أو النووية برد فعل أمريكي ساحق وفعال” مؤكدا من جديد على أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بالتعامل مع بيونغ يانغ.

وقال بنس إنه تحدث مع ترامب وإنه بحلول عام 2020 سيكون نحو 60 في المئة من الأسطول البحري الأمريكي في المنطقة فيما سيتزايد دور اليابان.

وتابع “الولايات المتحدة ستعزز وجودها في أسيا والمحيط الهادي..? ?ستضطلع اليابان بدور أكبر ومسؤولية في تحالفنا في السنوات القادمة”.

وقال بنس أيضا إن الولايات المتحدة ستحمي حرية الملاحة والتحليق في بحر الصين الجنوبي حيث تخوض الصين نزاعا مع عدة دول في جنوب شرق آسيا حول حقوق الملكية. (REUTERS)

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