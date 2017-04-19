هدف سانشيز في ميدلزبره يمنح أرسنال رقماً مميزاً

دخل النجم التشيلي #اليكسيس_سانشيز مهاجم #أرسنال الإنكليزي، تاريخ النادي اللندني بعد مساهمته في فوز فريقه الصعب على مضيفه ميدلزبره 2-1 اول امس الاثنين في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وسجل سانشيز الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 42 من ركلة حرة مباشرة رائعة، ليحرز بذلك الهدف رقم 3000 لأرسنال في المباريات التي يخوضها الفريق خارج ملعبه في الدوري الإنكليزي على مدار تاريخه.

وبحسب شبكة “أوبتا” الرياضية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، فإن أرسنال بات ثاني فريق يصل لهذا الرقم بعد مانشستر يونايتد الذي سجل لاعبوه 3226 هدفًا بعيدًا عن ملعب “أولد ترافورد” معقل الشياطين الحمر.

كما سجل المهاجم التشيلي هدفه الخامس بقميص أرسنال من ركلة حرة، ليحل في المركز الثاني خلف النجم الفرنسي المعتزل تييري هنري وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، وذلك من أصل 34 ركلة حرة سددها على مرمى المنافسين منذ انضمامه من برشلونة في صيف 2014.

ويحتل سانشيز المركز الثاني في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى من حيث تسجيل الأهداف خارج ملعب فريقه، خلف الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الذي سجل 16 هدفًا بعيدا عن ملعب حديقة الأمراء.

جدير بالذكر أن سانشيز يحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين في الدوري الإنكليزي برصيد 19 هدفا، خلف مهاجم ايفرتون البلجيكي روميلو لوكاكو (24 هدفا) وهاري كاين مهاجم توتنهام (20).

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