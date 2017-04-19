هولندا : محاكمة لاجئ شاب متهم باغتصاب و محاولة قتل خمسينية هولندية

اتهم طالب لجوء يبلغ من العمر 19 عاماً باغتصاب ومحاولة قتل امرأة هولندية (51 عاماً)، في مدينة هيرلين.

صحيفة “ليمبرخر” الهولندية قالت يوم الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت في تشرين الأول من العام 2016، مشيرة إلى أن “حميد س”، ما يزال موقوفاً إلى الآن.

وطالب محامي اللاجئ، الذي لم تذكر جنسيته، بإنهاء سجنه الاحتياطي، لعدم وجود أدلة كافية على تورطه بالجريمة، وأن ما حصل كان “ممارسة جنس طوعية مقابل المال”.

لكن النائب العام “آن ماري كيمب” كان لها رأي آخر، وأشارت إلى أن شهود عيان أفادوا بمشاهدتهم اغتصاباً عنيفاً على قارعة الطريق.

وكانت الشرطة قد وجدت الضحية فاقدة الوعي بعد تعرضها للاغتصاب، فيما قال المتهم إنه لم يستعمل العنف ضدها، وأنها وقعت من تلقاء نفسها.

وعلقت المحكمة النظر بالقضية إلى وقت غير محدد، لحين الاستماع للمزيد من الشهود وإجراء المزيد من التحقيقات.

عكس السير