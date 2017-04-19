” يويفا ” ينفي التحقيق مع لاعبي بايرن ميونيخ بعد تهجمهم على الحكم

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “#يويفا”، أنه لن يفتح أي تحقيق بعد مباراة #ريال_مدريد و #بايرن_ميونخ امس الثلاثاء، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، رغم التقارير الواردة حول تهجم بعض لاعبي الفريق الألماني على غرفة تبديل ملابس الحكام بعد اللقاء.

ولا يعني هذا أن “يويفا” لا يستطيع اتخاذ أي إجراء تأديبي في المستقبل.

وطبقاً للمعلومات الواردة من عدة وسائل إعلام إسبانية، قام لاعبو بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي وأرتورو فيدال وتياغو ألكانتارا بتتبع الحكم المجري فيكتور كاساي حتى غرفة تبديل الملابس، معربين عن غضبهم من أخطائه.

وأشارت بعض من وسائل الإعلام إلى أن قوات الشرطة تدخلت من أجل إخراج اللاعبين المذكورين من الغرفة.

وكان بعض من لاعبي بايرن ميونخ ومسؤوليه، وجهوا كلمات قاسية ضد حكم بعد المباراة، التي أقيمت على ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد.

وجذب كاساي الأنظار ناحيته بعد أن قام بطرد أرتورو فيدال قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، بالإضافة إلى احتسابه هدفين للاعب كريستيانو رونالدو من تسلل واضح. ( DPA )

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