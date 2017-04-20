أحدهما لديه 24 امرأة .. محاكمة رجلين في كندا بتهمة تعدد الزوجات‎

افتتحت في مدينة كرانبروك (مقاطعة بريتيش-كولومبيا الكندية) محاكمة رجلين بتهمة تعدد الزوجات، من بينهما واحد يدعي أن لديه 24 امرأة و146 طفلاً يتبع مذهبا متشددًا من العقيدة المورمونية.

ودفع وينستون بلاكمور (24 زوجة) وجيمس ماريون أولر (4 زوجات) ببراءتهما عند انطلاق المحاكمة، التي من المزمع أن تستغرق جلساتها أسبوعين والتي تنعقد بعد 127 عاما على حظر تعدد الزوجات في كندا.

والرجلان معتادان على المحاكمات وهما يتزعمان مذهبين منشقين عن كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة (العقيدة المورمونية) التي تتخذ في مدينة سالت لايك سيتي (ولاية يوتا الأميركية) مقرا لها.

وكانت هذه الكنيسة قد أجازت تعدد الزوجات في فترة من الفترات قبل حظره سنة 1890 وفق ما ذكرت شبمة إرم نيوز ، غير أن هذه الممارسات ما تزال سائدة في بعض المذاهب المنشقة عنها.

وتُنتظر مشاركة عدة خبراء في جلسات المحاكمة للبت في شهادات زواج ضبطتها الشرطة الأميركية خلال عملية تفتيش قامت بها لدارة في تكساس سنة 2008.

وخلال العقدين الماضيين، كُلف ثلاثة مدعين بهذه القضية من دون ملاحقة الرجلين بحجة أن القانون الذي يحظر تعدد الزوجات في البلاد يتعدى على حرية الدين التي يصونها الدستور الكندي لكل مواطن.

غير أن المحكمة العليا في مقاطعة بريتيش-كولومبيا قضت في نهاية المطاف بأن هذا الحظر يتماشى مع أحكام الدستور.

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