أحد أعلى الرتب التي قتلت منذ بدء التدخل الروسي .. قذيفة تقتل ضابطاً روسياً في سوريا ( صور )

قال ضابط سابق بمشاة البحرية الروسية وشخص على صلة بالأسطول الروسي في البحر الأسود لرويترز يوم الخميس إن ضابطا من مشاة البحرية برتبة “ميجر” قتل في المعارك الدائرة في سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية إن نحو 30 من أفراد الجيش الروسي قتلوا في سوريا منذ بدء عمليات الكرملين هناك في سبتمبر أيلول 2015.

وأفادت أدلة جمعتها رويترز أن عدد القتلى في صفوف أفراد الجيش الروسي والمتعاقدين العسكريين في سوريا أعلى من هذا الرقم لكن وزارة الدفاع نفت أنها تعلن أعدادا للقتلى أقل من الحقيقة.

وقال مصدران إن أحدث قتيل من أفراد الجيش هو الميجر سيرجي بوردوف.

وقال فياتشيسلاف بافليوتشينكو الذي خدم مع بوردوف لرويترز “أصيبوا بقذيفة. قُتل اثنان من أفراد جيشنا وجنديان سوريان”.

وأضاف أن القصف وقع يوم الثلاثاء وأنه لا يعلم أسماء القتلى الآخرين.

وقال بافليوتشينكو إن بوردوف أحد أعلى الرتب التي قتلت من بين الضباط الروس في سوريا، وكان قائدا لفرقة استطلاع قبل عامين.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية حتى الآن على طلب التعليق.

وقال المصدران إن من المتوقع أن يُسلم جثمان بوردوف إلى وحدته العسكرية في بلدة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم يوم الجمعة ومن المتوقع أن يدفن في بلدته سيمفروبول يوم السبت.

ورصد عكس السير عدة صور نشرتها مصادر إعلامية ومعرفات روسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبوردوف، اثنتان منها تعودان للعام 2013 خلال مشاركة الضابط في إحدى المهمات بمدينة سيفاستوبول الأوكرانية. (REUTERS – AKSALSER)

عكس السير