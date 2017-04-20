أردوغان : الأوروبيون كاذبون و الديكتاتور لا يخرج من صناديق الاقتراع .. و تركيا لا تريد تملك أي أرض في سوريا ( فيديو )

أبرز ما جاء في مقابلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع قناة الجزيرة ( برنامج بلا حدود )
↓ تركيا اختارت نظام حكمها عام 1923 مع إعلان الجمهورية ولارجعة عنه وإن ماحدث عبر الاستفتاء هو تغيير نظام الإدارة(من برلماني إلى رئاسي)
↓ هناك تضليل إعلامي وحملات مسيئة تصف ما حدث(الاستفتاء على التعديلات الدستورية) بأنه طريق للديكتاتورية
↓ بعد إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء سيكون بوسعي العودة إلى حزبي الذي أسسته(العدالة والتنمية)
↓ الشعب الآن أصبح لوحده يملك حق منح الثقة للبرلمان كل 5 سنوات وهذا يدفعنا إلى تسريع التنمية
↓ الديكتاتور لا يخرج من صناديق الاقتراع وإنما يأتي بطرق مختلفة جدا كالانقلاب العسكري
↓ تركيا في الطريق الصحيح
↓ أقول للأوروبيين لا يمكن ان تكرهوا شعبنا على شيء وما حدث في هولندا كان امر باعثا على الأسى حيث تمت محاصرة وزيرتنا بالخيول والكلاب
↓ منظمة “الأمن والتعاون” الأوروبي لا يمكن لها أن ترسل أناس غير محايدين لتقييم الاستفتاء هذا غير مقبول
↓ هناك لقاء محتمل مع ترامب مطلع مايو المقبل والتحضيرات جارية بخصوصه
↓ قتل المدنيين في سوريا بالأسلحة الكيماوية جريمة كبرى ولكن يجب ألا ننسى أن هناك مئات الآلاف قتلوا بالأسلحة التقليدية.. قتل المدنيين مهما كان جريمة ضد الانسانية وهذا ما قلته لترامب
↓ التعديلات الدستورية ليست من أجل أردوغان ولكن من أجل أي رئيس يختاره الشعب بالانتخابات الرئاسية عام2019
↓ تركيا ودول الخليج يجب ان تعمل معا لحل مشكلة تنظيم “داعش”
↓ الأوروبيون كانوا يتوقعون أن لا تمر التعديلات الدستورية
↓ أردوغان للأوروبيين: انتم لستم ديمقراطيون انتم كذابون
↓ ترامب هنأني بنتائج الاستفتاء وأخبرته أن “ب ي د” و”ي ب ك” ما هي إلا امتداد لـ”بي كا كا” الإرهابية
↓ إيران تنتهج سياسة انتشار وتوسع فارسية وأصبحت تؤلمنا كما في العراق
↓ نحن لن نسمح باقتطاع أراض ومناطق من سوريا لصالح هذه الدولة أو تلك
↓ تركيا لا تريد تملك قطعة أرض واحدة في #سوريا، بل سعينا إلى تطهير بعض المناطق من تنظيم داعش الإرهابي فقط
↓ “الحشد الشعبي” في العراق منظمة إرهابية وينبغي النظر إلى من يقف وراءها