ألمانيا : تصادم قطار مع سيارة يسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، أول أمس الثلاثاء جراء تصادم قطار بضائع مع سيارة في ولاية تورينجن شرقي ألمانيا.

وأعلنت الشرطة الاتحادية أن الحادث وقع على خط سكك حديد بمسار واحد بالقرب من لوما، ووفقًا للشواهد الأولية، وقع الحادث عند مزلقان بحاجز يصل مداه إلى نصف عرض المزلقان فقط.

وصرحت إدارة الشرطة المحلية أن القطار جر السيارة معه، لكن تفاصيل أسباب الحادث لم تتم معرفتها بعد، من جانبه، قال متحدث باسم شركة السكك الحديدية الحكومية “دويتشه بان” إنه قد تم توفير حافلة طوارئ لنقل الركاب في منطقة الحادث، ولفت المتحدث إلى أن القطار لا يتبع دويتشه بان بل يتبع شركة أخرى.

وأضاف المتحدث أن حركة سير القطارات في منطقة الحادث ليست كثيفة، إذ يمر من هذه المنطقة قطار نحو كل نصف ساعة. (DPA)

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