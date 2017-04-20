ألمانيا : توقعات بأن يجد 50 % من اللاجئين وظيفة خلال 5 سنوات

أعرب معهد ألماني عن توقعاته بأن نحو 50 بالمائة من اللاجئين، الذين وصلوا مؤخراً إلى ألمانيا، سوف يجدون وظيفة خلال الخمسة أعوام القادمة.

وأشار الخبراء في معهد أبحاث سوق العمل والتوظيف (أي إيه بي) بألمانيا إلى أن إلحاق ما يصل إلى 70 بالمائة منهم في وظيفة ربما يستلزم عشرة أعوام أخرى.

وبحسب معلومات “معهد أبحاث سوق العمل والتوظيف” حتى منتصف عام 2016، هناك نحو 10 بالمائة من اللاجئين الذين وصلوا ألمانيا في عام 2015 وجد فرصة عمل.

أما الواصلون عام 2014 فبلغت نسبتهم ما يقارب 22 بالمائة، و31 بالمائة من الواصلين عام 2013.

وبحسب الدراسة فإن القسم الأكبر من هذه الفرص هي عبارة عن فرص تدريبية غير مأجورة وفرص عمل لساعات محدودة.

ويستند المعهد الذي يعد المؤسسة البحثية لـ”الوكالة الاتحادية للعمل” بألمانيا، في ذلك إلى التطور الحالي وإلى خبرات سابقة مع لاجئين باحثين عن عمل، وقد استندت الدراسة على استبيان أُجري على 4800 لاجئاً.

وأوضح المعهد أن هناك إشارات أولية على أن دمج اللاجئين في سوق العمل بألمانيا يسير حالياً على نحو أفضل مما كان عليه في تسعينات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية الحالية.

وأشار المعهد إلى أنه فيما يبدو أن تكثيف دعم اللاجئين أتى ثماره. (DPA-DW)

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