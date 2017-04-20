ألمانيا : مجهولون يرسمون ” شعار النازية ” على جدار جمعية إسلامية

رسم مجهولون الصليب المعقوف على جدران جمعية إسلامية، تضم مسجدًا في مدينة فرايبورغ جنوب غربي ألمانيا.

وقال رئيس الجمعية “ضياء جليك”، يوم الأربعاء، إن “المصلين الذين جاؤوا لأداء صلاة الفجر اليوم شاهدوا رسم الصليب المعقوف على جدار الجمعية”.

وأضاف جليك “لقد رسم مجهولون ليلًا صليبين معقوفين على طرفي البوابة الرئيسية للجمعية”.

وأشار إلى أنهم تقدموا بشكوى للشرطة التي أكدت أنها ستفتح تحقيقًا حول الحادث”.

وأعرب جليك عن “صدمتهم وحزنهم حيال ما رأوه”. مؤكداً أن الجمعية تساهم منذ 40 عامًا في “دعم التعايش السلمي بين سكان مدينة فرايبورغ”.

واستنكر جليك الاعتداء الذي وصفه بأنه “معادٍ للأجانب”.

جدير بالذكر أن جمعية تركية أخرى تعرضت من قبل مجهولين إلى هجوم بالحجارة قبل 3 أيام في العاصمة الألمانية برلين، حيث تهشم زجاح الجمعية. (ANADOLU)

عكس السير