ألمانيا : وتيرة الاعتداءات على منازل طالبي اللجوء ما زالت مرتفعة

قالت السلطات الألمانية، أول أمس الثلاثاء، إن وتيرة الاعتداءات على منازل طالبي اللجوء مازالت مرتفعة، مشيرة إلى أن هذه الاعتداءات جرت بدافع يميني متطرف.

وأوضح مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية أن هناك 169 جريمة عنف ارتكبت ضد منازل طالبي اللجوء العام الماضي، وهو نفس عدد جرائم عام 2015 تقريباً.

وأوضح أن معدل جرائم العنف في السنوات السابقة بلغ 177 جريمة.

وفي المجموع، قامت السلطات بإحصاء 994 جريمة ضد الملاجئ في عام 2016، أي أقل قليلا من الرقم المسجل في العام الماضي والبالغ 1031.

وأضاف مكتب الشرطة أن لدى معظم المهاجمين دافع يميني متطرف.

وكتب وزير العدل هيكو ماس على حسابه بموقع تويتر “هذه الأرقام مخزية للغاية”.

وتدفق أكثر من مليون طالب لجوء وغيرهم من المهاجرين على ألمانيا في أواخر عام 2015 وأوائل عام 2016. (AP – SKYNEWS)

عكس السير