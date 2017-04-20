إسبانيا : اعتقال العشرات أثر تداول ” صور جنسية لأطفال ” على تطبيق ” واتس آب “

قالت الشرطة الإسبانية إنها فككت شبكة يبدو أنها استعانت بتطبيق #واتس_آب لتداول صور تتعلق باستغلال أطفال جنسيا واعتقلت عشرات الأشخاص ممن لهم صلة بها.

وكانت الشرطة الوطنية الإسبانية والشرطة الأوروبية “يوروبول” والشرطة الدولية “إنتربول” اتخذت إجراءات أفضت إلى اعتقال إجمالي 39 مشتبها بهم في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

واكتشف محققون إسبان العام الماضي مواقع إلكترونية توجه المستخدمين إلى مجموعات على واتس آب ، وأكد الباحثون بعد ذلك أن هذه المجموعات تُستخدم لتبادل صور غير قانونية.

وقال اليوروبول إن عمليات تفتيش منازل رافقت عمليات الدهم والاعتقالات وأثمرت عن ضبط “مئات الأجهزة التي تحتوي على كميات هائلة من مساحات تخزين تتجاوز عدة وحدات التيرابايت تضم مواد تصور استغلال أطفال جنسيا” بحسب ما اوردت هيئة الإذاعة البريطانية ، وأضافت الشرطة أن الإجراء شمل ما يزيد على 360 ألف ملف.

وشملت العملية التي اطلق عليها اسم “تانتاليو” تعاونا بين ألمانيا وإسبانيا والبرتغال فضلا عن دول عديدة في أمريكا الجنوبية من بينها الأرجنتين وشيلي وإكوادور. وقال الإنتربول إن “مئات” الصور ومقاطع الفيديو المكتشفة دخلت إلى قاعدة البيانات الدولية لاستغلال الأطفال جنسيا.

ويسمح ذلك للمحققين بمقارنة هذه المواد والربط بينها وبين الضحايا والجناة وتحديد المواقع عن طريق “تحليل المحتوى الرقمي والمرئي والصوتي”. وتبذل الشرطة جهودا في الوقت الراهن لتحديد هويات هؤلاء الاطفال الضحايا.

وقال روب وينرايت ، مدير اليوروبول :”يستثمر هؤلاء الجناة أقصى حدود التكنولوجيا الحديثة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون”. وأضاف :”هذه القضية تعد مثالا ممتازا للتعاون العالمي لتطبيق القانون بقيادة الشرطة الوطنية الإسبانية. نحتاج إلى مواصلة تضافر مصادرنا ومهاراتنا بغية التصدي لهذا التهديد الذي يواجه أطفالنا وإحالة هؤلاء الجناة إلى المحاكمة”.

ولم تدل واتس آب، المملوكة لشركة فيسبوك، بأي تعليق حتى الآن بشأن هذه التحقيقات.

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