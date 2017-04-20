إغلاق ممشى مجاور لسياج البيت الأبيض أمام الجمهور بصفة دائمة

قال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنه سيمنع نهائيا دخول الناس إلى ممشى يقع بطول السياج الجنوبي للبيت الأبيض بدءا من ليل يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.

وذكر الجهاز المسؤول عن حماية الرئيس في بيان أن الممشى سيصبح مغلقا أمام الجمهور على مدار الساعة الآن بعد أن كانت فترة الإغلاق تستمر من الساعة الحادية عشرة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا فقط منذ عام 2015.

وقالت كاثي ميلهوان مديرة الاتصالات بالجهاز إن إغلاق الممشى “سيقلل من احتمال وصول أشخاص بصورة غير قانونية إلى أراضي البيت الأبيض”.

وكان رجل قد تسلق السياج الشرقي للبيت الأبيض ليلا في مارس آذار الماضي وظل داخل ساحة البيت الأبيض لمدة 16 دقيقة قبل اعتقاله. وقال جهاز الخدمة السرية آنذاك أن الرجل لم يدخل البيت الأبيض.

وكان الرئيس دونالد ترامب داخل البيت الأبيض وقت حدوث التسلل في العاشر من الشهر الماضي. (REUTERS)

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