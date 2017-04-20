الاتحاد التركي لكرة القدم يفتتح ملعباً في مخيم للاجئين السوريين

افتتح الاتحاد التركي لكرة القدم ملعبا للاجئين السوريين في أحد مخيمات اللجوء بولاية هاتاي جنوبي تركيا.

وأنشئ الملعب في مخيم بوينو يوغون للاجئين، وأرضيته من العشب الصناعي.

وقال المسؤول في الاتحاد التركي باقي شاهين إنهم أنشؤوا الملعب تحت شعار “كرة القدم من أجل الجميع وفي كل مكان”، معربا عن تمنيه ألّا يغيب الأمل والسعادة عن وجوه الأطفال السوريين.

من جهته قال لونت أويغور قائمقام ألطين أوزو، إن ثمانية آلاف وخمسين سوريا يتواجدون في المخيم، وإن الأطفال يتلقون تعليمهم داخله، كما أن تركيا توفر احتياجات السوريين وفي مقدمتها الاحتياجات الصحية.

وأشار أويغور إلى أن الاتحاد التركي برئاسة يلدرم دمير أوران قرر إنشاء ملعبين، أحدهما في ألطين أوزو والآخر في قضاء يايلاداغي التابع للولاية. (ANADOLU)

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