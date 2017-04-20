الجيش الإسرائيلي : قوات بشار الأسد ما زالت تحتفظ بأطنان من الأسلحة الكيماوية

قال الجيش الإسرائيلي الأربعاء إنه يعتقد أن قوات بشار الأسد مازالت تملك بضعة أطنان من الأسلحة الكيماوية في تقدير أصدره بعد أسبوعين من هجوم خان شيخون.

وصرح متحدث عسكري لرويترز بأن ضابطا كبيرا بالجيش الإسرائيلي قال في إفادة للصحفيين “لا تزال بضعة أطنان من الأسلحة الكيماوية” في أيدي القوات السورية.

ونسبت تقارير إعلامية محلية عن الضابط الذي اشترط حجب اسمه تمشيا مع الإجراءات العسكرية الإسرائيلية قوله في الإفادة الصحفية إن الكمية تصل إلى ثلاثة أطنان.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان لصحيفة يديعوت أحرونوت في السادس من الشهر الحالي إنه “متأكد 100 في المئة” أن الهجوم كان “من تدبير الأسد وبأمر مباشر منه”.

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