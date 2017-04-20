الراقصة سما المصري تقدم شكوى رسمية لإحالة 4 نواب إلى ” القيم الأخلاقية ” ( فيديو )

قدَّمت الراقصة المصرية، #سما_المصري، شكوى رسمية إلى رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، تطالبه فيها بإحالة 4 نواب أساؤوا إليها إلى لجنة القيم الأخلاقية، وذلك على خلفية تقديمها برنامجاً دينياً في رمضان.

إذ اتهمت المصري، النواب الأربعة بالإساءة إليها والتشهير بها، خلال إحدى جلسات البرلمان المصري، بتهكمهم على تقديمها البرنامج الديني، فيما طالبت باتخاذ إجراءات حاسمة ضد هؤلاء النواب، مؤكدةً أنه لا يحق لهم السخرية منها لأنها مواطنة مصرية.

وأكدت في مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة”، الذي يقدمه الإعلامي المصري معتز الدمرداش عبر فضائية “الحوار” مخالفة النواب المادة 110 من الدستور بإخلالهم بواجبهم الأساسي المنوط بهم، إذ قالت: “النواب يقولون إنهم سيوقفوني عند حدّي.. هل من مسؤولياتهم حلّ مشاكل الناس أو إقامة رقابة على الشعب؟”.

هذا، وهددت المصري بتقديم بلاغ للنائب العام إذا لم يتم الاهتمام بشكواها، التي قيدت برقم 277 شكاوى مجلس النوابوفق ما نقلت هافينغتون بوست عربي ، يذكر أن الشكوى وُجِّهت ضد النواب خالد أبو طالب، وإلهامي عجينه، وسولاف درويش، وبدير عبد العزيز.

فى المقابل، أكد النائب خالد أبو طالب، أحد المقدَّم ضدهم الشكوى، عدم عقلانية تجديد الخطاب الديني من خلال راقصة، وأن الأمر فيه استهانة بالدين، وأكد أنها تريد “الشو الإعلامي” ، وتابع في تصريحاته لصحيفة “اليوم السابع”: “عليها أن تتوب أولاً ثم تقدم برنامجاً بهذا الشكل”.

وكانت المصري قد أكدت، أواخر مارس/آذار الماضي، في تصريحاتها مع “هافينغتون بوست عربي”، أنها وقَّعت عقداً مع قناة دينية فضائية، لتقديم برنامج ديني يذاع في رمضان عام 2017، للحديث عن مشاكل وآثار عقوق الوالدين في المجتمع المصري، ومشكلات الأسرة بصفة عامة.

وأوضحت أنها ستستضيف في برنامجها دعاة أزهريين حقيقيين “وليس مدعين من مرتدي العمائم”، حسب وصفها، وبعد أيام قليلة كشفت عن أول ضيوفها، الذي كان علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

عكس السير