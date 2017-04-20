اليابان تدرج كتاب هتلر ” كفاحي ” كمادة تعليمية في مدارسها

اعترفت #اليابان باستخدامها كتاب “كفاحي” الذي يروي السيرة الذاتية للزعيم النازي #أدولف_هتلر، في مدارسها لأغراض تعليمية، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

ويأتي هذا الاعتراف بعد بضعة أسابيع فقط من الموافقة على استخدام المرسوم الإمبراطوري المثير للجدل كـ “مادة تعليمية” بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وبحسب تقرير ياباني فإن موافقة الحكومة اليابانية على إدراج كتاب هتلر سيء السمعة “كمادة تدرس” في المدارس يوم الجمعة الماضية، واستخدامه بطريقة تشجع التمييز العنصري سيؤدي إلى ردود فعل صارمة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي وافقت الحكومة اليابانية على إدراج المرسوم الإمبراطوري المثير للجدل حول التعليم، والذي صدر في القرن التاسع عشر، كمادة تعليمية، والذي يعتبره النقاد سببا أساسيا في دخول اليابان الحرب العالمية الثانية.

وبحسب الكثير من المؤرخين فإن نص المرسوم الذي يركز على الولاء للإمبراطور الياباني والصادر في العام 1890، كان واحدا من المصادر الرئيسية التي زرعت مفاهيم الطاعة والصدق الأخلاقي الذي أدى إلى تعزيز النزعة العسكرية في اليابان.

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