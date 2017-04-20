بثينة شعبان : سنرد على عدوان أمريكا في الوقت المناسب .. و الحديث عن السلطة الانتقالية في سوريا أصبح من الماضي

قالت مستشارة بشار الأسد، بثينة شعبان، إنه “منذ عام 2015 وحتى اليوم فإن روسيا هي التي تدير الملف السوري”.

وزعمت شعبان في تصريحات نقلتها عنها وسائل إعلام النظام أن “هدف العدوان الأميركي على قاعدة الشعيرات سياسي وليس عسكري”.

وأشارت إلى أن “سوريا والحلفاء روسيا وإيران وحزب الله أقوى من أي وقت آخر”.

ولفتت إلى أن “أن الرد على أي العدوان يأخذ أشكالاً مختلفة”.

وقالت إن “الروس أكدوا لنا أنهم واقفون مع سوريا وفهمنا أن العدوان الأميركي لن يتكرر .. الروسي حليف موثوق، وهو معنا قلباً وقالباً”.

وتابعت قائلةً إن “المعركة الدائرة اليوم تأخرت 20 عاماً بسبب ما حصل في الاتحاد السوفييتي السابق .. هناك مخطط لاستهداف سوريا واسقاطها منذ عام 1986”.

ووصفت الإنزال الأميركي على الأرض السورية بأنه “عدوان سنواجهه في الوقت المناسب”.

وقالت إن الحديث عن السلطة الانتقالية في المفاوضات أصبح من الماضي.

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