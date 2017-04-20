تايلاند تقرر حظر ” أطعمة الشوارع ” في العاصمة بانكوك

تعد #تايلاند وجهة سياحية عالمية تشتهر بطعامها الغريب الذي يعد تجربة ومغامرة بحد ذاتها بسبب الأطباق الغريبة. وتنتشر في شوارع عاصمتها #بانكوك أكشاك صغيرة لبيع أطعمة مختلفة من لحوم وأسماك وحتى حشرات.

هذه الأكشاك كانت تشكل إضافة مميزة للمدينة المقصودة من شتى أنحاء العالم، لكن الحكومة قررت أن ترفعها وتمنعها من التواجد في الشارع بحلول نهاية هذا العام.

قرار المنع الذي أثار الجدل في الدولة السياحية، يأتي من رغبة الحكومة في “إعادة النظام والنظافة” للشوارع ، بحسب ما اوردت صحيفة إيلاف ، وأوردت صحيفة “ذا غارديان” إن هذا الإجراء يضاف إلى حملة تشنها الدولة ضد ما تصفه بالفساد والدعارة والفوضى المنتشرة في الشارع.

هذه التحولات في إدارة قطاع السياحة بدأت بعدما نفذ الجيش انقلابا العام 2014. لكن قرار حظر الطعام في الشارع يأتي حساساً في دولة تعتبر أكثر مدينة يقصدها السياح في العالم بسبب أكلها المتنوع، وفق ما أورد مجلس السياحة والسفر العالمي، بل إن 20.8% من الدخل القومي يأتي من السياحة وحدها.

عكس السير