تواجد حكام مباراة ريال و بايرن في مطعم مدريدي يثير الجدل

أثار تواجد طاقم حكام مباراة #ريال_مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني في إياب ربع نهائي مسابقة #دوري_أبطال_أوروبا، بقيادة المجري فيكتور كاساي، في أحد مطاعم العاصمة الإسبانية، المزيد من الجدل حول نزاهتهم في إدارة اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق الملكي بنتيجة 2-4 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-1).

وشهدت المباراة احتجاجات من بايرن على التحكيم، لاسيما بعد الهدف الثاني للبرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أثبتت الاعادة التلفزيونية أنه كان متسللا وفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، إضافة الى البطاقة الصفراء الثانية التي نالها لاعب بايرن الدولي التشيلي أرتورو فيدال، والتي أدت الى طرده قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

ونشرت وسائل الإعلام الألمانية صوراً تظهر طاقم حكام المباراة أثناء خروجهم من نفس المطعم الذي تواجد فيه لاعبو الفريق الملكي والذي يقع في قلب العاصمة مدريد.

وبحسب قناة “سبورت 1” الألمانية التي نشرت الصور فإن حكام المباراة شوهدوا وهم يخرجون من المطعم في تمام الثانية وتسعة عشر دقيقه صباحا، وتم تصويرهم أثناء خروجهم.

الجدير بالذكر ان قرارت الحكم المجري أثارت غضب النادي البافاري، حيث طالب مدرب بايرن الايطالي كارلو أنشيلوتي الاتحاد الأوروبي للعبة بإدخال تقنية الفيديو في التحكيم في أعقاب إقصاء فريقه على يد حامل اللقب.

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